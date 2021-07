Atelier « Crée ton robot » Musée Electropolis, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Mulhouse.

Atelier « Crée ton robot »

du jeudi 15 juillet au jeudi 5 août à Musée Electropolis

Dans la cuisine, un robot s’active. Sur la planète Mars, c’est aussi un robot qui prélève et analyse les roches. Certains de ces robots ressemblent à l’homme, d’autres à des animaux. D’autres enfin ne sont que des bras de métal ou des boîtes minuscules. Mais tous sont des machines perfectionnées, programmées pour s’adapter à des milieux très différents et remplir toutes sortes de tâches. Apprends comment ils fonctionnent et construis ton premier robot. Durée 1h30 Pour les enfants de 7 à 12 ans, un parent accompagnateur obligatoire. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne pour les places enfant. L’achat de la place pour le(s) parent(s) se fera directement le jour même à la caisse du musée. Cet atelier s’incrit dans le cadre des Journées Amusées, programme estival conçu par Musées Mulhouse Sud-Alsace en partenariat avec Mulhouse Alsace Agglomération.

Entrée comprise dans le prix du billet d’entrée au musée. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne.

Atelier d’initiation à la robotique par Eric Hueber, responsable du KidsLab by EH à Mulhouse

Musée Electropolis 55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T15:30:00;2021-07-15T16:00:00 2021-07-15T17:30:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T15:30:00;2021-08-05T16:00:00 2021-08-05T17:30:00