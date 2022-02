Atelier : Crée ton propre tee-shirt floqué Mourenx, 23 mars 2022, Mourenx.

Atelier : Crée ton propre tee-shirt floqué CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-03-23 13:30:00 – 2022-03-23 15:00:00 CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

Et si tu pouvais personnaliser tes tee-shirts ? Viens en famille avec tes idées et ton tee shirt, et apprends à concevoir des « stickers pour tee-shirt » sur ordinateur avant de les voir se réaliser sous tes yeux grâce à une machine numérique, et de les presser à chaud sur un vêtement.

Et si tu pouvais personnaliser tes tee-shirts ? Viens en famille avec tes idées et ton tee shirt, et apprends à concevoir des « stickers pour tee-shirt » sur ordinateur avant de les voir se réaliser sous tes yeux grâce à une machine numérique, et de les presser à chaud sur un vêtement.

+33 5 59 80 58 85

Et si tu pouvais personnaliser tes tee-shirts ? Viens en famille avec tes idées et ton tee shirt, et apprends à concevoir des « stickers pour tee-shirt » sur ordinateur avant de les voir se réaliser sous tes yeux grâce à une machine numérique, et de les presser à chaud sur un vêtement.

Lacq Odyssée

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2022-01-17 par