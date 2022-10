Atelier » Crée ton photophore avec des éléments de récupération » Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Sane-et-Loire

Atelier » Crée ton photophore avec des éléments de récupération » Buxy, 25 octobre 2022, Buxy. Atelier » Crée ton photophore avec des éléments de récupération »

Bureau d’Information Touristique de Buxy Place de la Gare Buxy Sane-et-Loire Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy

2022-10-25 – 2022-10-25

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy

Buxy

Sane-et-Loire Buxy EUR » Crée ton photophore avec des éléments de récupération »

Viens créer tes décorations d’Halloween avec des objets de réemploi ! Rien ne se perd tout se réutilise ! N’oublie pas de venir avec un ou deux pots en verre et une boîte à œufs !

Dès 5 ans / Maximum 8 enfants par atelier – accompagnant obligatoire. tourisme@ccscc.fr +33 3 85 00 92 16 https://www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/ Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Buxy, Sane-et-Loire Autres Lieu Buxy Adresse Buxy Sane-et-Loire Place de la Gare Bureau d'Information Touristique de Buxy Ville Buxy lieuville Place de la Gare Bureau d'Information Touristique de Buxy Buxy Departement Sane-et-Loire

Buxy Buxy Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buxy/

Atelier » Crée ton photophore avec des éléments de récupération » Buxy 2022-10-25 was last modified: by Atelier » Crée ton photophore avec des éléments de récupération » Buxy Buxy 25 octobre 2022 Bureau d'Information Touristique de Buxy Place de la Gare Buxy Sane-et-Loire Buxy Sane-et-Loire

Buxy Sane-et-Loire