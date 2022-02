Atelier crée ton jeu de société 6/12 ans Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Atelier crée ton jeu de société 6/12 ans Guilvinec, 1 mars 2022, Guilvinec. Atelier crée ton jeu de société 6/12 ans Le Port – Terrasse panoramique Haliotika – La Cité de la pêche Guilvinec

2022-03-01 15:00:00 – 2022-03-01 17:00:00 Le Port – Terrasse panoramique Haliotika – La Cité de la pêche

Guilvinec Finistère Guilvinec Pour jouer avec ta famille et tes amis, viens créer de tes propres mains ton jeu de société pirates/sirènes ! Chaque enfant repartira avec sa création. Réservation obligatoire.

Port du masque obligatoire pendant l’activité. +33 2 98 58 28 38 http://www.haliotika.com/ Pour jouer avec ta famille et tes amis, viens créer de tes propres mains ton jeu de société pirates/sirènes ! Chaque enfant repartira avec sa création. Réservation obligatoire.

Port du masque obligatoire pendant l’activité. Le Port – Terrasse panoramique Haliotika – La Cité de la pêche Guilvinec

