2022-04-26 – 2022-04-26 Pour jouer avec ta famille et tes amis, viens créer de tes propres mains ton jeu de société pirates/sirènes ! Chaque enfant repartira avec sa création. Réservation obligatoire.

Port du masque obligatoire pendant l’activité. +33 2 98 58 28 38 http://www.haliotika.com/ Pour jouer avec ta famille et tes amis, viens créer de tes propres mains ton jeu de société pirates/sirènes ! Chaque enfant repartira avec sa création. Réservation obligatoire.

