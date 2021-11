Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Atelier : « Crée ton bookface » Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le bookface, c'est l'art de réaliser un portrait photo en plaçant une couverture de livre devant son visage. A votre tour de faire preuve de créativité et d'originalité avec vos propres bouquins ou avec une sélection d'ouvrages mis à disposition à la bibliothèque. Si vous avez besoin d'aide, les bibliothécaire ont prévus des ateliers dédiés à cette technique photo pour vous accompagner à en créer et ainsi pouvoir participer au concours Bookface. Le concours a lieu du 15 au 30 novembre, il vous suffit de leur faire parvenir vos créations par mail : defibookface@gmail.com. Les meilleures d'entre elles seront exposées à la Médiathèque Léopold Sédar Senghor en janvier 2022. Atelier : le mercredi 24 novembre à 15h, à la Médiathèque Martin Luther King.

