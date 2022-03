Atelier : Crée tes personnages préférés en stickers ! Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 14 mai 2022

Apprends à faire des stickers de tes héros préférés sur du papier vinyle avec une découpeuse laser ! Ces deux ateliers destinés au 7-10 ans leur permettront d’apprendre à créer des stickers de leurs personnages préférés en deux étapes : – recherche de visuel et vectorisation de l’image sur ordinateur pour créer la silhouette du sticker ; – puis impression de l’image avec le système de découpe intégré à la machine. Merci d’inscrire votre enfant soit à l’atelier du matin, soit à celui de l’après-midi ! Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires à partir du 23 avril. Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer Paris 75004

Contact : 0144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

