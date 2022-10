Atelier « crée ta boîte à colère » Cinéma jeune public

2022-10-31 10:30:00 – 2022-10-31 EUR Cinéma jeune public Atelier « Crée ta boîte à colère » Lundi 31 octobre à 10h30 au Méliès à Melle Atelier création pour enfermer tous les monstres qui te font peur !

Précédé du film « Grosse colère et Fantaisies » Jauge max : 20 enfants

Dès 3 ans

