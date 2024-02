Atelier Créatures Légendaires d’Amérique du Sud Bibliothèque du Pouliguen Le pouliguen, samedi 17 février 2024.

Atelier Créatures Légendaires d’Amérique du Sud Dans le cadre du Festival Onda Latina Le Chili, participez à l’atelier « Créatures Légendaires d’Amérique du Sud » . Dès 7 ans – Gratuit – Sur inscriptions. Samedi 17 février, 10h00 Bibliothèque du Pouliguen Public

Bibliothèque du Pouliguen
3 rue du Croisic
44510 Le pouliguen
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 62 31 38
07 76 78 70 91
bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr
https://bibliotheque.lepouliguen.fr

