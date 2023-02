Atelier créativité et partage pour voyager en Europe avec l’échange de maison Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier créativité et partage pour voyager en Europe avec l’échange de maison, 21 février 2023, . 2023-02-21

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Inscriptions Tout public Des envies de voyages en Europe mais vous pensez ne pas avoir le budget ? Pas de panique, venez découvrir comment économiser 1000 € par semaine sur votre budget voyage en juillet/août avec l’échange de maison ! Si vous partagez les valeurs collaboratives et environnementales, il est possible de s’émanciper (un peu) du consumérisme en réinventant des vacances qui vous ressemblent. En laissant les clés de votre logement ou en accueillant dans une chambre d’ami un Européen. Et si vous deveniez le sauveur des prochaines vacances, et que vous faisiez de nouvelles rencontres dans une autre langue ? Le blogueur nantais voyage durable, collaboratif et pouvoir d’achat JeanMarin vous propose de mieux connaître cette pratique qu’est l’échange de maisons. En effet, elle a explosé avec les difficultés de pouvoir d’achat (51 % de nuitées par rapport à 2019 !). Internet depuis 10 ans offre plus de flexibilité et de sécurité pour se lancer. Venez partager vos idées de voyages dans une ambiance bon enfant et bienveillante et repartez avec des conseils pour vous lancer.

0240486549 http://www.maisoneurope-nantes.eu

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Age maximum Tout public lieuville Departement Loire-Atlantique

Atelier créativité et partage pour voyager en Europe avec l’échange de maison 2023-02-21 was last modified: by Atelier créativité et partage pour voyager en Europe avec l’échange de maison 21 février 2023 Nantes

Loire-Atlantique