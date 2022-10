Atelier Créativité et Bien-Etre

Atelier Créativité et Bien-Etre, 2 mars 2023, . Atelier Créativité et Bien-Etre



2023-03-02 – 2023-03-02 Ateliers de développement personnel avec la méthode du journal créatif Des rendez-vous réguliers pour lâcher prise, ventiler ses émotions, se relaxer, être à l’écoute de soi de façon originale et créative.

Au programme : dessin, peinture, collage, écriture…

Des outils concrets et ludiques qui pourront devenir de bons alliés dans votre quotidien pour être mieux dans votre vie ; faciles à pratiquer et accessibles à tous. Par Anne Gaborieau, art-thérapeute, certifiée en Journal Créatif Ateliers possibles en ligne les 3 et 17 mars de 10h à 12h dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville