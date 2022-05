Atelier création Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Atelier création Vienne, 21 mai 2022, Vienne. Atelier création Boutique Orijine 17 rue des Orfèvres Vienne

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 15:00:00 Boutique Orijine 17 rue des Orfèvres

Vienne Isère Vienne EUR 25 Atelier de création pour réaliser une affiche selon la technique linogravure. contact@orijjine.fr +33 9 88 30 24 92 https://www.facebook.com/orijjine Boutique Orijine 17 rue des Orfèvres Vienne

dernière mise à jour : 2022-05-11 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Vienne Adresse Boutique Orijine 17 rue des Orfèvres Ville Vienne lieuville Boutique Orijine 17 rue des Orfèvres Vienne Departement Isère

Vienne Vienne Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne/

Atelier création Vienne 2022-05-21 was last modified: by Atelier création Vienne Vienne 21 mai 2022 Isère vienne

Vienne Isère