Atelier création, 11 août 2021-11 août 2021, Tence. Atelier création 2021-08-11 – 2021-08-11 Rue des écoles Atelier Tur

Tence Haute-Loire EUR 15 15 Fabrication d’un cadre photo personnalisé avec différentes techniques et outils avec l’utilisation du carton. leti.creaboaime@gmail.com +33 6 50 01 77 43 Fabrication d’un cadre photo personnalisé avec différentes techniques et outils avec l’utilisation du carton.

