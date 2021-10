Poyanne Poyanne Landes, Poyanne Atelier création récup Poyanne Poyanne Catégories d’évènement: Landes

Atelier création récup

Médiathèque, 100 rue Adour et Chalosse, Poyanne
29 octobre 2021, 15:30

Création récup, en famille, dès 7 ans, sur le thème d'Halloween, juste avant un petit goûter merveilleusement bienvenu. Présentation d'un pass sanitaire dès l'âge de 12 ans.

