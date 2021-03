Paris Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris ATELIER : CREATION PAPIER Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Paris Catégorie d’évènement: Paris

Osez les couleurs, encore les couleurs, toujours les couleurs ! Dans le cadre de notre festival de l’Artisanat, nous proposons une création papier. Pour oublier la grisaille de l’hiver osez les couleurs, encore les couleurs, toujours les couleurs ! Déco de table, murale ou de tête, venez donner vie, pétale après pétale, à ce bouquet de fleurs aux senteurs mexicaines ! Evadez-vous et laissez cette composition florale multicolore apporter bonne humeur et légèreté à votre quotidien ! Mercredi 14 avril 2021

Contact :CPA Bessie Smith 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/ https://fr-fr.facebook.com/centrereuilly/ 0140020660 reuilly@claje.asso.fr Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Ados;En famille;Enfants

