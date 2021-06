Gonesse La Fourmilière 95 Gonesse, Val-d'Oise Atelier : Création originale de cocktails et infusions à base de plantes La Fourmilière 95 Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

Atelier : Création originale de cocktails et infusions à base de plantes La Fourmilière 95, 1 juillet 2021, Gonesse.

La Fourmilière 95, le jeudi 1 juillet à 15:00

**Oubliez le stress et les tensions quotidiennes ! Venez passer un moment de détente tout en saveur afin de découvrir de nouvelles recettes de cocktails et d’infusions froides à base de plantes idéales pour l’été au sein de la boutique de la Fourmilière 95 !** Participez à un atelier autour du bien-être et de l’alimentation avec l’association La Case et profitez-en pour découvrir la boutique La Fourmilière 95 !

Information et inscription auprès de Mathieu GRASSI de l'association La Case – Gratuit

La Fourmilière 95 51 rue de Paris 95500 Gonesse

2021-07-01T15:00:00 2021-07-01T17:30:00

