La médiathèque d’Ornon propose aux plus de 10 ans une initiation à la création numérique. —————————————————————————————– ### Partez à la découverte de la BD numérique et créez votre première planche virtuelle Aujourd’hui, le numérique révolutionne la bande-dessinée : possibilités de création multipliées, expérience de lecture enrichie… Pas besoin de connaître le dessin ou l’informatique : venez juste curieux !

Gratuit sur réservation

