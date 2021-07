Gousse Gousse Gousse, Landes Atelier : création miroir en carton Gousse Gousse Catégories d’évènement: Gousse

Landes

Atelier : création miroir en carton Gousse, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Gousse. Atelier : création miroir en carton 2021-07-13 14:30:00 – 2021-07-13 17:30:00 Chez Marie Perrotguba 618 Route de la Chalosse

Gousse Landes Gousse EUR 30 30 Marie, artisan d’art et fabricant de meubles en carton, vous propose de réaliser un miroir en carton qui vous ressemble. Le miroir à votre guise selon des modèles ou votre inspiration à base de cartons issus de la récupération. Le matériel est nominatif et fourni par Marie. Marie, artisan d’art et fabricant de meubles en carton, vous propose de réaliser un miroir en carton qui vous ressemble. +33 5 58 98 58 50 Marie, artisan d’art et fabricant de meubles en carton, vous propose de réaliser un miroir en carton qui vous ressemble. Le miroir à votre guise selon des modèles ou votre inspiration à base de cartons issus de la récupération. Le matériel est nominatif et fourni par Marie. Espace Carton – Gousse dernière mise à jour : 2021-06-28 par OT Terres de Chalosse

Détails Catégories d’évènement: Gousse, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Gousse Adresse Chez Marie Perrotguba 618 Route de la Chalosse Ville Gousse lieuville 43.76672#-0.90164