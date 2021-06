Atelier : Création Méditative La Forge Collective, 14 juin 2021-14 juin 2021, Valence.

Atelier : Création Méditative

La Forge Collective, le lundi 14 juin à 18:00

Respirez, soufflez, faites un pause dans votre quotidien.. offrez-vous un moment de calme et de bien-être ! Cet atelier est l’occasion de vous évader, de vous détendre et d’écouter votre intuition. Que ce soit par l’écriture, le dessin et ou le collage, partez à la rencontre de vous-même et de votre créativité en toute simplicité. Vous n’avez pas besoin de savoir dessiner ou peindre ! Il s’adresse particulièrement aux personnes ayant de besoin de faire un break, qui sont dans une période de transition, de questionnement ou simplement celles qui aiment tenter de nouvelles expériences ! L’atelier sera animé par Laurence Traversier, Gestalt Thérapeuthe, qui vous accompagnera tout le long. Alors, un temps pour vous, avec d’autres, un temps de recentrage, un temps de méditation créative, ça vous tente?

Inscription en ligne – Tarif : 20€ (paiement sur place) – Limite de 3 à 6 personnes

La Forge Collective 8 rue Baudin, 26000 Valence, France Valence Drôme



