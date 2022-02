Atelier création masques et costumes Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire EUR Chez ta soeur et Le galpon proposent, dans le cadre du projet La Foire Déborde :

Ateliers d’arts-plastiques : Création de masques de costumes.

(techniques mixtes : textile, peinture, matériaux de récupération…) Du 15 au 18 Février, de 14h à 17h (soit 4 séances de 3h)

Ado/adultes (à partir de 15 ans)

Groupe de 6 personnes Atelier gratuit

(15€ adhésion à l’association Chez ta soeur) Rue Désiré Mathivet Chez ta soeur Tournus

