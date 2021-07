Nantes 29 rue romain rolland Loire-Atlantique, Nantes Atelier création manga 29 rue romain rolland Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier création manga 29 rue romain rolland, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Nantes. 2021-07-27

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Tout public Atelier de création de manga Chibi proposé par l’association Regart’s 29 rue romain rolland 29 rue romain rolland Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

