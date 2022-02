ATELIER CRÉATION Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe EUR 25 40 Après l’atelier de Maxime Vétillard, nous poursuivons l’exploration dans le domaine de la création. Étant donnée la prédominance de la Musique Assistée par Ordinateur dans l’évolution des pratiques musicales, cet atelier aura pour but d’élargir le champs des possibles dans votre façon d’appréhender la composition. En partant des morceaux références ou des créations des participant.e.s, Laurent Moutel proposera une analyse musicale approfondie de ces œuvres pour en dégager les règles rythmiques et harmoniques. Renversements d’accords, cadences, modes, … De Jean Sébastien Bach à Booba, nos oreilles se sont habituées à entendre la musique d’une certaine façon. Alors autant comprendre ce qui nous fait vibrer pour que vos morceaux sonnent encore mieux ! – Prérequis : connaître les accords de base, savoir les jouer, avoir une pratique de la composition en MAO.

