Atelier création kamishibai par l’Artiste Hiromi Asai Saint-Quentin Saint-Quentin SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Saint-Quentinois Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Atelier création kamishibai par l’Artiste Hiromi Asai Saint-Quentin, 23 décembre 2022, Saint-Quentin SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Saint-Quentinois Saint-Quentin. Atelier création kamishibai par l’Artiste Hiromi Asai 14 rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

2022-12-23 13:30:00 – 2022-12-23 15:30:00 Saint-Quentin

Aisne Saint-Quentin 0 0 Le kamishibai est un art du conte né dans les rues japonaises. Cet atelier de création de kamishibai donnera l’occasion pour les enfants de créer leur propre histoire courte, avec réalisation en enveloppe;

Rendez-vous le vendredi 23 décembre de 13h30 à 15h30 à l’espace Saint-Jacques. Renseignements et inscriptions :

03 23 62 97 64

clara.saintcyr@saint-quentin.fr Le kamishibai est un art du conte né dans les rues japonaises. Cet atelier de création de kamishibai donnera l’occasion pour les enfants de créer leur propre histoire courte, avec réalisation en enveloppe;

Rendez-vous le vendredi 23 décembre de 13h30 à 15h30 à l’espace Saint-Jacques. Renseignements et inscriptions :

03 23 62 97 64

clara.saintcyr@saint-quentin.fr clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 74 Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-12-16 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 14 rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Saint-Quentinois Ville Saint-Quentin SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Saint-Quentinois Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Saint-Quentinois Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-sim-aisneoisesomme-hdf-ot-du-saint-quentinois-saint-quentin/

Atelier création kamishibai par l’Artiste Hiromi Asai Saint-Quentin 2022-12-23 was last modified: by Atelier création kamishibai par l’Artiste Hiromi Asai Saint-Quentin Saint-Quentin 23 décembre 2022 14 rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Saint-Quentinois Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT du Saint-Quentinois Saint-Quentin Aisne