Atelier création jardin ! Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

Atelier création jardin ! Château de Champs-sur-Marne, 4 juin 2022, Champs-sur-Marne. Atelier création jardin !

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de Champs-sur-Marne

Toute l’après-midi des animatrices accueillent les enfants pour préparer avec eux un **joli petit pot en terre** et en faire une œuvre d’art. Une fois à la maison, ils pourront y planter et y faire grandir la plante de leur choix !

Gratuit et sans réservation

Transformez un petit pot en terre en oeuvre d’art et préparez-le à rentrer à la maison pour acceuillir sa plante. Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420, Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Champs-sur-Marne Adresse 31 rue de Paris, 77420, Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne lieuville Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Departement Seine-et-Marne

Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champs-sur-marne/

Atelier création jardin ! Château de Champs-sur-Marne 2022-06-04 was last modified: by Atelier création jardin ! Château de Champs-sur-Marne Château de Champs-sur-Marne 4 juin 2022 Champs-sur-Marne Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne

Champs-sur-Marne Seine-et-Marne