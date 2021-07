Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie ATELIER CRÉATION HERBIER ALPIN / WORKSHOP: ALPINE HERBARIUM Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 43 Atelier artistique de création d’herbier avec des plantes de la vallée préalablement pressées, un moment de créativité partagé, en lien avec la nature et la montagne. catkartal@hotmail.fr +33 6 33 02 17 61 https://www.chamonix-artschool.com/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Petit chalet du Panda Club Chemin des glaciers (à côté du départ de Lognan) Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.9781#6.92802