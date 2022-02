ATELIER CRÉATION GRAPHIQUE Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

ATELIER CRÉATION GRAPHIQUE Saint-Mars-de-Coutais, 23 février 2022, Saint-Mars-de-Coutais. Salle Saint-Marine 14 Rue Saint-Médard

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique Saint-Mars-de-Coutais Atelier animé par l’illustratrice Emmanuelle Houssais. À partir de 7 ans. Titre : Création d’un livre accordéon sur le « voyage de la petite goutte ». +33 2 40 31 54 62 http://bibliotheque.saintmarsdecoutais.fr/ Atelier animé par l’illustratrice Emmanuelle Houssais. À partir de 7 ans. Salle Saint-Marine 14 Rue Saint-Médard Saint-Mars-de-Coutais

