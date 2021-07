Auxerre Musée Leblanc-Duvernoy Auxerre, Yonne Atelier création florale Musée Leblanc-Duvernoy Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Musée Leblanc-Duvernoy, le dimanche 19 septembre à 14:00

A la fragilité de la terre répond la légèreté du crêpe italien. A l’éclat éternel des fleurs peintes du XVIIIe siècle, l’éclosion de celle que vous viendrez créer en papier… L’artiste Emmanuelle RAT viendra vous initier à l’art délicat des fleurs en papier. Dimanche 19 septembre 2021 : atelier à 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00 (10 personnes par atelier)

Gratuit. Places limitées (réservations conseillées). Tout public : 7 à 99 (enfant accompagné)

Venez vous initier à l'art délicat des fleurs en papier avec l'artiste Emmanuelle RAT
Musée Leblanc-Duvernoy
9 bis rue d'Égleny 89000 Auxerre

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

