Atelier création fleurs en papier

2022-06-04 – 2022-06-05

Entrez dans le monde magique et haut en couleurs, d’Alex Hackett.Venez découvrir un lieu enchanteur où pendent des plafonds des lés de papier provenant du monde entier, des bobines d’osier et des fleurs séchées. Immersion garantie !Elle va vous partager son expérience et vous initier l’espace d’un atelier à son savoir-faire. Vous allez créer des objets de décoration, tel que des fleurs géantes, des mobiles, des cabinets de curiosité, des bouquets de fleurs en papier…Vous repartirez chacun avec vos créations et un peu d’elle ! Une nature revisitée avec Alex Hackett ! Alex Hackett a à cœur de proposer des produits de qualité, travaillés dans des matières nobles. Son inspiration naît à partir de papier fait main provenant du Japon, du Bhoutan, d’Inde et du Népal avec lequel elle crée des fleurs et de la décoration d’intérieur 100% à la main, permettant à chacune de devenir une pièce unique.Vendues à l’unité ou sous forme de bouquet, Alex Hackett permet à tous d’y trouver son bonheur.Résultant de son succès grandissant, elle décorera 100 vitrines de Swarovski Optik et créera une collection assortie aux tableaux de Monet au Musée Maillol à Paris.On ne peut faire autrement que de faire le parallèle entre la composition et la métamorphose des fleurs de papier et la vie du designer : Des fleurs melting pot uniques faites de papiers délicats provenant du monde entier et Alex britannique, d’origine Indienne, élevée par ses parents Globe-trotters, a grandi en Belgique où elle est diplômée des Beaux-Arts et vivant et créant en France. Une richesse d’origines et une générosité de cultures que nous retrouvons si singulièrement dans son univers. Prérequis : Tout le matériel est comprisTarif : 55€ par personnes en fonction de l’atelier ou 135€ en privatisation Durée : 3 heuresDates : >Les 1er samedis du mois le matin : de 9h30 à 12h45>Les 1er samedis du mois l’après-midi : de 14h30 à 18h00>Les 1er dimanches du mois le matin : de 9h30 à 12h45>Les 1er dimanches du mois l’après-midi : de 14h30 à 18h00Nombre minimum -maximum de participant : 4 à 6 ansType de public : Age minimum: 13 ans Renseignements: Hackett Alex Téléphone : 0615768690Email : alexhackett@alexhackett.comAdresse : 43 rue Jules Ferry 34400 Lunel

alexhackett@alexhackett.com +33 6 15 76 86 90

