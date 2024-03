Atelier création d’une séquence d’effets spéciaux (SFX) Salle des Arts Villaudric, samedi 16 mars 2024.

Atelier création d’une séquence d’effets spéciaux (SFX) Vous installerez et filmerez trois plans différents afin de créer une séquence, et ferez le montage final, le tout animé par Mr Thierry Maurel de l’association NostraTV. Samedi 16 mars, 10h00, 14h00 Salle des Arts gratuit, sur inscription

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Pour Ados et adultes – Salle des Arts – Sur inscription à la médiathèque.

Vous installerez et filmerez trois plans différents afin de créer une séquence, et ferez le montage final, le tout animé par Mr Thierry Maurel de l’association NostraTV.

Salle des Arts place emile bordes 31620 villaudric Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.82.14.13 »}]

film SFX cinéma villaudric séquence effets speciaux

