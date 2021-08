Tence Tence Haute-Loire, Tence Atelier création d’une pièce fusionnée Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Atelier création d’une pièce fusionnée Tence, 12 août 2021, Tence. Atelier création d’une pièce fusionnée 2021-08-12 15:00:00 – 2021-08-12 L’Art en transparence 7 Chemin de Blanc

Tence Haute-Loire EUR 20 20 Atelier familial. Création d’une pièce de la taille d’un pendentif en verre, mise en four, fusion à 800°, apprentissage d’un nœud coulissant en macramé. Récupération de la pièce 1 ou 2 jours + tard. tence@ot-hautlignon.com +33 4 71 59 71 56 http://www.ot-hautlignon.com/ dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse L'Art en transparence 7 Chemin de Blanc Ville Tence lieuville 45.11007#4.29047