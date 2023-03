Atelier création d’une pièce fusionnée L’art en transparence Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Atelier création d'une pièce fusionnée L'art en transparence, 12 juillet 2023, Tence

Haute-Loire EUR 20 20 Vous créez votre pièce fusionnée à suspendre ou pour un pendentif avec des bouts de verre colorés cuite au four et venez le rechercher le lendemain après une fusion d’environ 15h à 800°. +33 4 71 59 71 56 http://www.lartentransparence.com/ L’art en transparence 7 Chemin de Blanc Tence

