du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales Annecy Groupe 12 personnes maximum (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). ; Atelier sur inscription obligatoire par mail ou par téléphone avant le 17 septembre.

Réalisez une carte postale humoristique cachant des vues d’Annecy des années 1920-1930. Atelier conduit par Mireille Servettaz, archiviste et iconographe. Archives municipales Annecy 3 rue du 27ème BCA Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

