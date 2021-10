Le pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Atelier Création d’une carte de voeux 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Atelier Création d’une carte de voeux 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen, 8 janvier 2022, Le pouliguen. Atelier Création d’une carte de voeux

3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen, le samedi 8 janvier 2022 à 10:30

Transmettez vos voeux via une carte personnalisée : c’est l’atelier créatif auquel l’équipe de la bibliothèque vous propose de participer en ce mois de janvier. Pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans. Transmettez vos voeux via une carte personnalisée : c’est l’atelier créatif auquel l’équipe de la bibliothèque vous propose de participer en ce mois de janvier. Pour les enfants accompagnés, à… 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T10:30:00 2022-01-08T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Adresse 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen