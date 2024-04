Atelier création d’un mug en porcelaine papier sur le thème des monstres au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat, mardi 20 août 2024.

Avec Jasmine Cullen et Kate McBride , découvrez la technique de la porcelaine papier et créez votre tasse de type mug que vous pourrez décorer sur le thème des monstres. Inspirations à puiser dans l’exposition du moulin du Got Monstres en papier .

À noter les créations seront à récupérer quelques jours plus tard après cuisson. .

Début : 2024-08-20 10:00:00

fin : 2024-08-20 12:00:00

Moulin du Got Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine boutique@moulindugot.fr

