Atelier création d’un livre d’images avec l’Intelligence Articifielle Bibliothèque François Villon Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 14h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 15 ans. gratuit

Création numérique à partir du questionnement et du détournement créatif des outils (texte et image) de l’Intelligence Artificielle

La frontière entre le

vrai et le faux est de plus en plus difficile à distinguer. Les réseaux sociaux

sont envahis par de nombreuses images générées automatiquement par l’Intelligence

Artificielle qui brouillent notre perception de la réalité. Peut-on encore

faire la différence entre une image fabriquée par des algorithmes et une

photographie réalisée par un humain avec un appareil photographique ?

Cet atelier prend le

pari d’y parvenir par le biais de la création. En effet, rien de tel qu’expérimenter

ces outils pour en déceler tout le potentiel, en dépasser les limites et parvenir

en dialoguant avec cet outil conversationnel, à trouver sa propre voie

créative.

Le but de cet

atelier est de créer un récit photographique collectif (associant le

texte et l’image) édité sous forme de zine (une œuvre auto-publiée à faible tirage composée de textes et d’images originaux ou appropriés).

Pour réaliser ce petit

livre d’images créatif, nous utiliserons différents outils d’Intelligence

Artificielle pour générer des images (comme DALL-E et Stable Diffusion) ainsi qu’un

outil de création de textes (ChatGPT).

Objectifs :

Comprendre ce qu’est l’Intelligence

Artificielle

Artificielle Apprendre à reconnaître les images générées par l’Intelligence Artificielle

Sensibiliser sur l’utilisation de ces images par la création d’images

Détourner l’aspect utilitaire des outils de l’Intelligence Artificielle

Associer l’image et le texte pour créer un contenu personnel et créatif

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/

Bibliothèque François Villon Image d’un livre générée avec DALL-E