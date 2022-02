Atelier création d’un livre d’activités Belin-Béliet, 3 mars 2022, Belin-Béliet.

Atelier création d’un livre d’activités Belin-Béliet

2022-03-03 – 2022-03-03

Belin-Béliet Gironde

EUR 10 Couture et customisation textile.

2 niveaux :

– 03 et 17 mars pour les 2-3 ans

– 10 et 24 mars pour les 4-6 ans

– 31 mars

Sur les communes de Belin-Béliet et Lugos

Participation de 10€

Informations et réservation au 06 43 87 20 75 ou à l’adresse lecafeenleyre@gmailcom

+33 6 43 87 20 75

le café en Leyre

Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2022-01-31 par OT Val de l’Eyre