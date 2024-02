Atelier création d’un jeu de dominos en carton Ludothèque Pontivy, dimanche 25 février 2024.

Atelier création d’un jeu de dominos en carton Ludothèque Pontivy Morbihan

Atelier ludique et créatif pour les enfants conception et en décoration de dominos en carton

entrée est à prix libre, gratuite pour les adhérents et ouverte à tous les enfants de Pontivy et des environs. Rejoignez-nous pour une après-midi de jeu et de création ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Ludothèque 6 quai du Plessis Bâtiment F

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

L’événement Atelier création d’un jeu de dominos en carton Pontivy a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté