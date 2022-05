Atelier création d’un herbier

Atelier création d’un herbier, 14 septembre 2022, . Atelier création d’un herbier

2022-09-14 14:30:00 – 2022-09-14 16:30:00 2 4 EUR Initiez-vous au dessin botanique et repartez avec vos premières planches d’herbier.

Des créations conçues à partir des plantes du jardin de l’abbaye !

Avec l’association l’Art pour tous. Dès 6 ans / Sur réservation.

Télécharger le formulaire d’autorisation parentale

https://www.abbaye-sorde.fr/pratique/contacts-et-autorisations.html Initiez-vous au dessin botanique et repartez avec vos premières planches d’herbier.

Des créations conçues à partir des plantes du jardin de l’abbaye !

Avec l’association l’Art pour tous. Dès 6 ans / Sur réservation. Initiez-vous au dessin botanique et repartez avec vos premières planches d’herbier.

Des créations conçues à partir des plantes du jardin de l’abbaye !

Avec l’association l’Art pour tous. Dès 6 ans / Sur réservation.

Télécharger le formulaire d’autorisation parentale

https://www.abbaye-sorde.fr/pratique/contacts-et-autorisations.html Pixabay dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville