Atelier création d’un collier ou objet décoratif en tissu Place du château Jumilhac-le-Grand, mercredi 31 juillet 2024.

Atelier pour tous (adulte et enfant)

Techniques de feutrage pour créer une petite pièce d art spéciale, une décoration murale

ou un collier décoratif

Chaque participant pourra choisir les couleurs désirées, chaque création sera unique et durable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 10:00:00

fin : 2024-07-31 12:00:00

Place du château Office de tourisme

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

