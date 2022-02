Atelier création d’un carnet urbain Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Atelier création d’un carnet urbain Sotteville-sur-Mer, 27 mars 2022, Sotteville-sur-Mer. Atelier création d’un carnet urbain Le bistrot cauchois 7 place de la libération Sotteville-sur-Mer

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 12:30:00 Le bistrot cauchois 7 place de la libération

Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime Du café à la tasse, il n’y a qu’un fil!

Horaires : 10h-12h30 / 14h-16h30, au Bistrot cauchois.

Atelier animé par Virginie Chapel.

Tarif 55€, possibilité de restauration. Le bistrot cauchois 7 place de la libération Sotteville-sur-Mer

