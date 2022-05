ATELIER CRÉATION D’UN BAUME ANTIMOUSTIQUES À BAUGÉ

ATELIER CRÉATION D’UN BAUME ANTIMOUSTIQUES À BAUGÉ, 7 juin 2022, . ATELIER CRÉATION D’UN BAUME ANTIMOUSTIQUES À BAUGÉ

2022-06-07 – 2022-06-07 Création d’un baume antimoustiques, vous repartirez avec la recette et votre création , matériel fourni

Sur inscription. Atelier Création d’un baume antimoustiques à BAUGÉ +33 6 37 29 12 35 Création d’un baume antimoustiques, vous repartirez avec la recette et votre création , matériel fourni

Sur inscription. dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville