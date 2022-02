Atelier création d’instruments de musique et initiation au cheval Charritte-de-Bas, 23 février 2022, Charritte-de-Bas.

Atelier création d’instruments de musique et initiation au cheval Charritte-de-Bas

2022-02-23 – 2022-02-23

Charritte-de-Bas Pyrénées-Atlantiques Charritte-de-Bas

EUR 60 Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Offrez à vos enfants une expérience artistique en plein coeur de la nature en compagnie des chevaux dans un lieu verdoyant, sécurisant et sécurisé, encadré par des professionnels de la petite enfance : Véronique MARQUET, éducatrice spécialisée et équithérapeute, et Déborah BIVER, plasticienne diplômée des Beaux-Arts de Biarritz.

Dans cet atelier, nous allons confectionner nos propres instruments de musique : des maracas, un tambour, une mini guitare. À la fin de l’atelier, on pourra donner un petit concert pour rigoler, pour ceux qui le veulent, au milieu des chevaux et de la nature.

L’atelier s’adapte en fonction de l’âge et de la dextérité de l’enfant. Le tarif de la journée comprend les fournitures, la découverte du cheval adaptée à chaque enfant et le goûter.

Prévoir le repas de midi.

+33 6 09 26 33 48

Véronique Marquet

Charritte-de-Bas

dernière mise à jour : 2022-02-17 par