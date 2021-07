Armentières Armentières / Médiathèque L'albatros Armentières, Nord Atelier création d’instruments de musique Armentières / Médiathèque L’albatros Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Atelier création d’instruments de musique Armentières / Médiathèque L’albatros, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Armentières. Atelier création d’instruments de musique

le samedi 9 octobre à Armentières / Médiathèque L’albatros Gratuit sur inscription

Stephen G.M. vous accompagnera afin de créer vos propres instruments de musique insolites Armentières / Médiathèque L’albatros Rue Paul Pouchain, 59280 Armentières Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T15:00:00;2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T15:30:00;2021-10-09T15:30:00 2021-10-09T16:00:00;2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Armentières / Médiathèque L'albatros Adresse Rue Paul Pouchain, 59280 Armentières Ville Armentières lieuville Armentières / Médiathèque L'albatros Armentières