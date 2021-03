Paris Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris ATELIER : CREATION DE « TRESORS » Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly Paris Catégorie d’évènement: Paris

ATELIER : CREATION DE « TRESORS » Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly, 17 avril 2021-17 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 17 avril 2021

de 16h à 18h

payant

Un atelier autour du thème de l’Egypte antique Dans le cadre de notre festival de l’Artisanat, Catherine Rosu, artiste aux multiples talents propose un atelier de modelage et sculpture pour les enfants âgés de 8 à 13 ans. En s’inspirant de l’Egypte antique les enfants créeront leurs petits trésors à emporter. Le Samedi 17 avril 2021 De 16h à 18h : création de « trésors » 3€ enfant

Animations -> Atelier / Cours Centre Paris Anim’ Bessie Smith ex Reuilly 19 rue Hénard Paris 75012

8 : Montgallet (211m) 6 : Dugommier (385m)

Contact :CPA Bessie Smith 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/ https://fr-fr.facebook.com/centrereuilly/ 0140020660 reuilly@claje.asso.fr Animations -> Atelier / Cours Enfants

Date complète :

2021-04-17T16:00:00+02:00_2021-04-17T18:00:00+02:00

CLAJE

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Adresse 19 rue Hénard Ville Paris