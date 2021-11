Garches Médiathèque Jacques Gautier Garches, Hauts-de-Seine Atelier : Création de roses en papier Médiathèque Jacques Gautier Garches Catégories d’évènement: Garches

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Jacques Gautier L’association Environa vous apprendra à réaliser des bouquets de fleurs en papier à partir de vieux livres. Une seconde vie s’offre à eux ! Médiathèque Jacques Gautier 86 Grande Rue 92380 Garches Garches Hauts-de-Seine

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

