Atelier « Création de puzzle » (7-12 ans) Musée du vieux nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Atelier « Création de puzzle » (7-12 ans) Musée du vieux nîmes, 14 mai 2022, Nîmes. Atelier « Création de puzzle » (7-12 ans)

Musée du vieux nîmes, le samedi 14 mai à 19:00

Après avoir observé l’architecture de l’ancien palais épiscopal, les enfants sont invités à créer un puzzle à partir de leur dessin et d’une bonne dose de paillettes ! Tarif : gratuit Réservation obligatoire, places limitées : 04 66 76 73 70 _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Sur inscription

De 19h à 20h30 (Durée : 1h30) Musée du vieux nîmes Place aux Herbes, 30000, Nîmes, Gard, Occitanie Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Musée du vieux nîmes Adresse Place aux Herbes, 30000, Nîmes, Gard, Occitanie Ville Nîmes lieuville Musée du vieux nîmes Nîmes Departement Gard

Musée du vieux nîmes Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/

Atelier « Création de puzzle » (7-12 ans) Musée du vieux nîmes 2022-05-14 was last modified: by Atelier « Création de puzzle » (7-12 ans) Musée du vieux nîmes Musée du vieux nîmes 14 mai 2022 Musée du Vieux Nîmes Nîmes Nîmes

Nîmes Gard