ATELIER CRÉATION DE POÈMES POUR LA SAINT-VALENTIN

ATELIER CRÉATION DE POÈMES POUR LA SAINT-VALENTIN, 11 février 2023, . ATELIER CRÉATION DE POÈMES POUR LA SAINT-VALENTIN



2023-02-11 14:30:00 – 2023-02-11 16:00:00 Pour la Saint-Valentin, venez participer à cet atelier de création de poème que vous pourrez ensuite offrir à l’être aimé.e. De 13:00-14:30 atelier enfants

et de 14:30 – 16:00 Ados et Adultes Pour la Saint-Valentin, venez participer à cet atelier de création de poème que vous pourrez ensuite offrir à l’être aimé.e. De 13:00-14:30 atelier enfants

et de 14:30 – 16:00 Ados et Adultes pixabay dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville