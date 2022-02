Atelier « Création de petites bourses en cuir » Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Atelier « Création de petites bourses en cuir » Mauléon, 18 février 2022, Mauléon.
Place de l'Hotel de Ville Musée

2022-02-18 15:30:00

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon L’atelier permet de découvrir les techniques du travail du cuir, une activité qui a fortement marquée la ville de Mauléon au 19e siècle. Les participants réaliseront des petites pochettes (bourses) en cuir. A partir de 7 ans L’atelier permet de découvrir les techniques du travail du cuir, une activité qui a fortement marquée la ville de Mauléon au 19e siècle. Les participants réaliseront des petites pochettes (bourses) en cuir. A partir de 7 ans +33 6 71 68 67 16 L’atelier permet de découvrir les techniques du travail du cuir, une activité qui a fortement marquée la ville de Mauléon au 19e siècle. Les participants réaliseront des petites pochettes (bourses) en cuir. A partir de 7 ans ©Agglo2B

