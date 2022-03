Atelier « Création de papier recyclé » Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Atelier « Création de papier recyclé » Fécamp, 23 mars 2022, Fécamp. Atelier « Création de papier recyclé » Centre social Maison du Port 254 avenue Jean Lorrain Fécamp

2022-03-23 – 2022-03-23 Centre social Maison du Port 254 avenue Jean Lorrain

Fécamp Seine-Maritime Dans le cadre du Printemps des poètes, atelier créatif avec du papier recyclé suivi d’un temps convivial Le Mercredi 23 mars à 14h

Centre social Maison du Port : 254 avenue Jean Lorrain – 76400 FÉCAMP

Gratuit sur réservation

