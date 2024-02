ATELIER CREATION DE NICHOIRS Mairie de Clisson Clisson, mercredi 28 février 2024.

La prochaine animation du service Agenda 2030 se déroulera le mercredi 28 février et portera sur la construction de nichoirs pour les oiseaux en collaboration avec la LPO Ligue Pour la Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique (LPO44).

Ce moment d’échange et de création vous permettra d’en apprendre plus sur les petits oiseaux de vos jardins (mésange bleue et charbonnière), comprendre leur mode de vie ainsi que leur période de reproduction. En plus des connaissances indispensables sur le bien-être des oiseaux, vous pourrez repartir avec votre propre nichoir construit sur place. Les matériaux pour la fabrication du nichoir seront fournis.

À partir de 8 ans. Tout enfant doit être impérativement accompagné par un adulte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Mairie de Clisson 3, Grande Rue de la Trinité

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire biodiversite@mairie-clisson.fr

